Arıcılar ‘kaya balı’na ulaşabilmek için 11 metrelik merdiven yaptı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde arıcılar, kayalık alanda buldukları balı, iki günlük zorlu uğraş sonucu yaptıkları 11 metrelik merdiveni kullanarak çıkardı.

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El değmemiş coğrafyası ve verimli yaylalarıyla öne çıkan Bahçesaray’da, kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek rakımlı dağlarda bulunan kaya balı, meşakkatli sürecin ardından sofralara geliyor.

Kırsal bölgeleri dolaşarak arıların ulaşılması güç noktalardaki yuvalarını tespit eden arıcılar, birçok yöntem kullanarak kayaların arasına yapılan katkısız bala ulaşmaya çalışıyor.

İlçede arıcılık yapan Engin Kezer, Altındere Mahallesi kırsalında arıların yuva yaptığı yeri tespit etti. 11 metre uzunluğunda merdiven yapan Kezer, bu sayede ulaştığı yuvadan yedi kilogram kaya balı çıkardı.

Kezer, şifa kaynağı olduğu için yoğun talep gördüğünü belirtti. Kırsalda tespit ettikleri bala ulaşmak için iki günlük zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Kezer, şöyle konuştu:

“Temin ettiğimiz ağaçları önce araçla, ardından sırtımızda 700 metre taşıdık. 11 metre uzunluğunda merdiven yaptık. Daha sonra iplerle arkadaşlarımızın güvenliğini alarak yukarı gönderdik. Çok zahmet çektik ama emeğimizin karşılığını aldık. Yaptığımız iş çok riskli ama tedbirlerinizi iyi aldığınız sürece sorun olmaz.”