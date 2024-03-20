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Yaramazlara biraz batar!

Ariana Grande boşandı: Yüklü tazminat ödeyecek

Rüya evlilik çabuk bitti. Ariana Grande ve Dalton Gomez resmen boşandı. Grande, Gomez’e yüklü bir tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: Katia Temkin

Associated Press’in haberine göre Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla çift salı günü boşandı. Çift, 2020’nin başlarında pandemi sırasında yakınlaşmış ve 2021’in mayısında sade bir törenle evlenmişti.


Ancak ilişki uzun sürmedi. Grammy ödüllü şarkıcı, uzlaşma sağlanamayan farklılıklar nedeniyle emlakçı ve şovmen Dalton Gomez’e boşanma davası açtı ve boşanma 19 Mart’ta resmiyet kazandı.

Mahkeme, Mayıs 2021’de evlenen çiftin evlilik anlaşması olduğunu doğruladı. Anlaşmaya göre 30 yaşındaki Grande, 28 yaşındaki Gomez’e 1,25 milyon dolar tazminat ödeyecek ancak sonrasında herhangi bir nafaka ödemeyecek. Yıldız isim ayrıca Los Angeles’daki evin satış tutarının yarısını ve 25 bin dolarlık avukatlık masraflarını da ödemeyi kabul etti.

Ayrılık haberinden kısa süre sonra Grande’nin ‘Wicked’ müzikalindeki rol arkadaşı Ethan Slater ile birlikte olduğu haberi yayıldı. Slater da eşi Lily’ye boşanma davası açtı. 

Grande, geçen hafta yedinci stüdyo albümü ‘Eternal Sunshine’ı piyasaya sürdü. Albüm Billboard 200 listesine 1 numaradan giriş yaptı.

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