Ardahan’da yatılı eğitim gören 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ardahan’da yatılı eğitim gören 25 lise öğrencisi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

AA’nın aktardığına göre İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti. Bulut, il merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 25 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

15 öğrenci taburcu edildi

Öğrencilerden 15’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Bulut, ‘diğerlerinin de genel durumunun iyi olduğunu’ söyledi: “Şu ana kadar 15 çocuğa serum bağlandı. Besin zehirlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şu an şükür iyi. Süreci takip ediyoruz.”