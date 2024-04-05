Ardahan'da seçimin tekrarlanması kararı iptal

CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesi kararını iptal etti.

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Ardahan merkezde CHP adayı Faruk Demir 5 bin 49, AKP adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy almıştı. Aradaki fark 174.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından AKP, İlçe Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunmuştu. Kurul seçimin 2 Haziran’da tekrarlanmasına karar vermişti.

CHP kararı, bir üst merciye, yani İl Seçim Kurulu’na taşıdı.

ANKA’nın haberine göre İl Seçim Kurulu, mazbatanın CHP’li Demir’e verilmesine karar verdi.

AKP’nin YSK’ya da itiraz hakkı var. Eğer itiraz gelmezse mazbata Demir’e verilecek.