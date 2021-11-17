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Ardahan’da kaçakçılık operasyonu: Altın varaklı, eski el yazması Tevrat bulundu

Ardahan’da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, altın varaklı, eski el yazması Tevrat bulundu.

Fotoğraf: AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.


Kastamonu’dan geldiği belirlenen araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, altın varaklı, eski el yazması Tevrat bulundu.

AA’nın aktardığına göre Tevrat’a el koyan jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

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