Ardahan’da kaçakçılık operasyonu: Altın varaklı, eski el yazması Tevrat bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”CHP’yi yönlendirenler, kendileri için karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar” dedi. Erdoğan, Merkez Bankası’nın yarınki toplantısı öncesi faiz indirmeye yönelik mesaj vermeyi de ihmal etmedi: ”Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam”.