Arda Turan futbolu bıraktı

Arda Turan, yayımladığı bir bir YouTube klibiyle futbolu bıraktığını açıkladı.

Fotoğraf: galatasaray.org

Barselon, Atletiko Madrid gibi birçok büyük kulübün formasını giyen Ara Turan önce Başakşehir’e ardından da Galatasaray’a transfer olmuştu.

Arda Turan, bugün eşi Aslıhan Duran Turan’ın YouTube hesabından yayımladığı kliple futbolu bıraktığını duyurdu. Klipte özetle şunları söyledi:

”Size bir sır vererek başlamak istiyorum. Belli inanmayacaksınız ama ben çok iyi bir frikikçiydim. Bunu bu zamana kadar da kimseden duymamış olmanız normal. Ancak benim hikayem böyle başladı.”