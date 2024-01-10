Fatih Altaylı: Arda Güler’i alkışlayalım, merak edelim, dua edelim ama bu çocukları unutmayalım

Arda Güler’i konuşuyoruz sürekli.

Oynadı oynayacak, sakatlandı, iyileşti, yedek kaldı, oyuna girdi, frikik attı, dikten döndü.

Konuşmakta bir beis yok elbet.

Konuşalım.

Konuşurken de üç kez tahtaya vuralım ama yurt dışında Türkiye’yi temsil eden ve farklı spor dallarında farklı kulüplerde oynayan ve en az Arda Güler kadar hatta şu an ondan daha başarılı çocuklarımızı da unutmayalım.

Mesela ben zirveye Alperen Şengün’ü yazarım.

Giresun doğumlu bu genç, 18 yaşında Türkiye Basketbol Ligi’ni domine ettikten sonra 19 yaşında NBA takımlarından Houston Rockets tarafından draft edildi.

21 yaşında NBA tarihinde 1000 sayıya, önce 200 sonra 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu.

Basketbolun bu en üst organizasyonunda geçen hafta takımının konferansında haftanın oyuncusu seçildi. Ve 21 yaşında bir NBA efsanesi olmaya doğru hızla ilerliyor.

İkinci sıraya ise Kenan Yıldız’ı koyarım.

Arda Güler ile aynı yaşta (19) Bayern Münih alt yapısında yetişti. Alman vatandaşı olduğu halde genç yaşta Türk Milli Takımı’nı tercih etti. (Bazıları gibi emeklilikte birkaç milyon Euro çarpmak için yerli ve milli gibi görünmeye çalışmadı)

18 yaşında İtalyan devi Juventus’a transfer oldu. 18 yaşında lig maçında attığı ilk golü, ona Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı oyuncu unvanını getirdi.

İtalyan liginde de milli takımda da harikalar yaratmaya devam ediyor.

Ve tabii Ebrar Karakurt. 25 yaşındaki Karakurt, Türk Kadın Voleybol Milli Takımı’nın peş peşe aldığı iki uluslararası şampiyonlukta en fazla pay sahibi olan isimlerden biriydi.

Kendisine yönelik saldırılara karşı dimdik ayakta durdu ve takımını sırtladı.

Önce İtalyan liginde, şimdi de Rusya liginde Türk voleybolunu en üst düzeyde temsil etti.

Rusya’da tribünlere erik dalı oynamayı öğretti.

Arda Güler’i alkışlayalım, merak edelim, dua edelim.

Ama bu çocukları unutmayalım.

Onlar Arda’dan daha az değiller.

Fatih Altaylı’nın yazısı