Araştırma: Zafer Partisi’ne en büyük geçiş CHP’li seçmenden

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre ağustosta yüzde 2,2 oy oranına ulaşan Zafer Partisi’ne en büyük geçiş CHP’li seçmenden. CHP’yi İYİ Parti ve AKP takip ediyor.

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Zafer Partisi, 26 Ağustos 2021’de daha önce İYİ Parti’den ayrılan Ümit Özdağ tarafından kuruldu. Kuruculardan olan Adana Milletvekili İsmail Koncuk gibi isimlerin ayrıldığı parti sık sık yönetimdeki ayrılıklarla gündeme geldi. Bu istifalarla birlikte daha çok genel başkan Özdağ’ın kimliğinde cisimleşen partide sığınmacı karşıtı tutum öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla girdiği polemik sonrası onu ‘teke tek’e çağıran Özdağ’ın daha çok muhalefet partilerine çıkıştığı, ‘muhalefete muhalefet’ ettiği görülüyor.

Bu gelişmeler yılbaşından bu yana Zafer Partisi’nin anket sonuçlarında ‘diğerleri’ kategorisinden çıkmasına yol açtı. MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Zafer Partisi’ne senenin başında yüzde 0,2 düzeyinde olan destek yüzde 2,2’ye çıktı.

Zafer Partisi Oy Desteğinin Zaman İçinde Değişimi #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/tSNqEepBE3 — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) September 8, 2022

Zafer Partisi’ne oy vereceğini söyleyen seçmenlerin yüzde 24,3’ünüyse 2018 seçimlerinde CHP’ye oy verenler oluşturuyor. Destekçileri yüzde 21,6’sı daha bir önceki genel seçimlerde oy kullanmadığını belirtirken, yüzde 17,4’ü İYİ Parti’ye, yüzde 14,2’siyse AKP’ye oy verdiğini söylüyor. MHP’den geçişse yüzde 9,1 düzeyinde.