Araştırma: Yeşil alanlara yakın yaşayan çocukların kemikleri daha sağlam

Araştırma, evlerinin yakınında yeşil alan bulunan çocukların kemiklerinin önemli ölçüde daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

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300’den fazla çocuk incelendi

Araştırma kapsamında Belçika’nın Flanders bölgesinde kentsel, banliyö ve kırsal alanları kapsayan dört ila altı yaş arasındaki 300’den fazla çocuk incelendi.

Bilim insanları, yüzde 20-25 daha fazla doğal alana sahip yerlerde yaşayan çocukların kemik gücünün arttığını keşfetti.

The Guardian‘ın aktardığına göre türünün ilk örneği olan bu çalışma, aynı zamanda yeşil alanlarda büyüyen çocuklarda düşük kemik yoğunluğuna sahip olma riskinin yaklaşık yüzde 65 daha az olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmada kız ve erkek çocuklar arasında herhangi bir fark bulunamadı.

Ekran süresi, vitamin takviyeleri ve günlük süt ürünleri tüketimi de çocukların sonuçlarını etkileyip etkilemediğini görmek için test edildi ancak önemli bir etki bulunamadı.

Parkların yanında yaşayan çocuklar

Kemik gücü çocukluk ve ergenlik döneminde artar, 50 yaşına kadar sabit kalır ve daha sonra düşüşe geçer. Araştırmacılar, çocuklar için yeşil alanların boyutunun ve erişilebilirliğinin artırılmasının yaşlandıklarında kırıkları ve kemik erimesini önleyebileceğini söyledi.

Bilim insanlarına göre yeşil alanlarla daha güçlü kemikler arasındaki bağlantı muhtemelen parkların yakınında yaşayan çocukların daha fazla fiziksel aktivite gerçekleştirmesinden kaynaklanıyor.

Araştırmacı Prof. Tim Nawrot, araştırmadan çıkan sonucun gerçek bir halk sağlığı mesajı olduğunu vurguladı: “Çocukluk döneminde kemik kütlesi ne kadar güçlüyse, yaşamın ilerleyen dönemlerinde o kadar fazla kemik kapasitesine sahip olursunuz. Dolayısıyla bu çalışmadan çıkan gerçek halk sağlığı mesajı, şehir planlamacılarının çocukların kemiklerini daha güçlü hale getirebileceği ve bunun uzun süreli sonuçları olduğudur.”