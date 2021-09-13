Araştırma: Yer sincapları insanlar gibi karakter özelliklerine sahip

California Üniversitesi’ndeki (UC Davis) araştırmaya göre altın mantolu yer sincaplarında insanlara benzer karakter özellikleri görülüyor.

Fotoğraf: Wikipedia

The Guardian’ın haberine göre, çalışma batı ABD ve Kanada’da yaygın olan bu sincap türünde kişiliği belgeleyen ilk araştırma.

Çalışmada sincaplarda ‘cesur, agresif, atletik ve girişken’ gibi insana benzer karakter özellikleri keşfedildi.

Kemirgenler üzerinde ayna görüntüsüne nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek ve kaçmadan önce ne kadar zaman geçtiğini görmek için vahşi doğada onlara yaklaşmak gibi bir dizi bilimsel testi içeren araştırmaya göre, bazı sincaplar diğerlerinden daha ‘dışa dönük.’

Üç yıllık süre boyunca toplanan veriler, analistlerin daha cesur ve daha aktif sincapların daha utangaç ve daha az aktif olanlara göre daha fazla yer kapladığını ve yiyecek gibi kaynakları biriktirmede daha başarılı olduğunu gösterdi.

Çalışma, daha agresif sincapların kaya gibi tüneklere daha fazla erişiminin olduğunu, avcıları tespit etmek ve onlardan kaçmak için daha iyi görüş noktaları belirlediklerini ortaya çıkardı.

‘Sincaplar daha çok bir birey gibi’

AA’nın aktardığına göre UC Davis web sitesinde yer alan çalışmanın girişinde “Onların cıvıldayıp zıpladıklarını, durup sonra aceleyle koştuklarını gördükten sonra yer sincaplarının kişiliklerinin olması şaşırtıcı görünmeyebilir” ifadesi kullanıldı.

Çalışmada hayvan karakteri alanındaki bilimsel araştırmaların oldukça yeni olduğu belirtilerek, hayvan karakterinin ekolojik sonuçlarının da bulunduğu kaydedildi.

Araştırmanın baş yazarı Jaclyn Aliperti ve diğer araştırmacılar, çok sayıda yaygın ağaç sincabına ev sahipliği yapan üniversitenin sağladığı verileri ve kendi testlerini sincap bireyselliği üzerine yapılan küçük ama giderek artan sayıda çalışmaya eklemek için kullandıklarını belirtti.

Aliperti, ‘sincapları daha çok bir birey gibi gördüğünü’ kaydederek, şunları söyledi: “Yaban hayatı yönetiminde kişiliğin hesaba katılması, özellikle insan faaliyeti nedeniyle habitatın değişmesi veya yok edilmesi gibi yeni koşullara yaban hayatından gelecek tepkileri tahmin ederken önemli olabilir.”