Araştırma: Yarı otonom yapay zeka, karmaşık kimya deneyini başarıyla tamamladı

Yapay zeka kontrolündeki yarı otomatik sistem, karmaşık bir kimya tepkimesini öğrenerek, en verimli sonuçları verecek deney düzeneğini oluşturdu ve süreci başarıyla tamamladı.

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ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesinden araştırmacılar, yapay zekanın kimya alanındaki uygulamalarda yetkinliğini test etmek için ‘Coscientist’ adını verdikleri yarı otonom bir sistem tasarladı.

AA’nın aktardığına göre bilim insanları, bu kapsamda ChatGPT’nin geliştirdiği ‘GPT-4’ modelini temel alan büyük dil modelinin, araştırmada kullanmak üzere yazılı belgelere ve internete erişimini sağladı. Coscientist, deneyi yarı otonom olarak yönetebilmesi için robotik araçlarla donatıldı.

Uzmanlar eğitti, gerisini yapay zekaya bıraktı

Bilim insanları, robotik araçların kontrollerini ve doğru bilgiye ulaşmak için gerekli ölçütleri öğrettikleri Coscientist’in araştırma, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine dahil olmadı.

Araştırmacılar deney sırasında yalnızca tüp ve petri kaplarının elle yerleştirildiğini kaydetti.

Araştırmacılar, Coscientist’in dört dakikadan kısa bir sürede istenen tepkimeleri en verimli süreçte üretmek için sağlanan kimyasalların kullanıldığı bir deney düzeneği oluşturduğunu bildirdi.

Bilim insanları, Coscientist’in Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki’nin keşfettiği ve buluşları için 2010 Nobel Kimya ödülü kazandığı ‘organik sentezlerde paladyum katalizörle çapraz bağlama’ tekniğini başarıyla kullandığını söyledi.

Açık kaynakları kullanarak bilinen bileşiklerin kimyasal sentezlerini planlama, robotik araçları kontrol etme ve çeşitli işlemleri en verimli şekilde eş zamanlı yürütmede Coscientist’in başarılı sonuçlar verdiğini belirten bilim insanları, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin etik ve sorumlu kullanılmasının önemini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları ve detayları ‘Nature’ dergisinde yayımlandı.