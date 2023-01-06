Araştırma: Sosyal medya kullanan ergenler geri bildirimler konusunda aşırı hassaslaşıyor

Üç yıllık süren kapsamlı araştırmanın sonucunda, fazla sosyal medya kullanımının gençleri geri bildirimlere aşırı hassas hale getirdiğini ortaya koydu. Uzmanlar başka bulgulara da ulaştı.

Görsel: University of North Carolina

ABD’de North Carolina Üniversitesi’nde yapılan araştırma, ergen beyin gelişiminin teknoloji kullanımıyla ve sosyal medya alışkanlıklarıyla bağlantısını ölçen az sayıda uzun süreli çalışmadan biri.

Gençlerin sosyal medyayı kontrol etme alışkanlığının, çevreleriyle kurduğu ilişkiyi uzun vadeli olarak etkilediği anlaşıldı. Sonuçlar, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, ergenlerin beyinlerinin sosyal ödülleri ve cezaları tahmin etmede daha hassas hale gelebileceğini ortaya koydu.

Makalenin yazarlarından Profesör Eva Telzer, “Bulgular, sosyal medyayı daha sık kontrol ederek büyüyen çocukların akranlarından gelen geri bildirimlere karşı aşırı duyarlı hale geldiklerini gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, üç yıl boyunca ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin kırsalında devlet okullarına giden 169 öğrenciyi izledi. Çalışmanın başında, katılımcılar üç popüler sosyal medya platformunu (Facebook, Instagram ve Snapchat) ne sıklıkta kontrol ettiklerini bildirdiler. Çocukların beyni aralıklarla görüntülendi ve değişimler kaydedildi.

Hassasiyetle birlikte kullanım da artıyor

Araştırma ekibindeki Maria Maza sonuçları, “Sosyal geri bildirime yönelik bu artan hassasiyet, gelecekte sosyal medya kullanımına duyulan ihtiyacı artırabilir” diye yorumlarken, bir başka araştırmacı olan Kara Fox, ‘sosyal geri bildirimlerin sık, tutarsız ve çoğu zaman olumlu olduğunu, bunun da kullanıcıları sosyal medyayı tekrar tekrar kontrol etmeye yönelttiğini’ söyledi.

Gençler sosyal medyayı kesintisiz kullanıyor

Başka araştırmalar, 13 – 17 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 78’inin mobil cihazlarını en az saatte bir kontrol ettiğini, gençlerin yüzde 35’inin neredeyse sürekli olarak beş sosyal medya platformundan en az birinde olduğunu gösteriyor.