Araştırma: Sıcak havalar en çok yoksul ülkeleri vuruyor

Science Advances dergisindeki araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle yoğunlaşan ısı dalgaları son 30 yılda küresel ekonomiye trilyonlarca dolara mal oldu ve en yüksek bedeli yoksul ülkeler ödüyor.

Hindistan’ın Çandigarh şehrindeki işçiler, 19 Nisan 2016. Fotoğraf: Ajay Verma (Reuters)

Cuma yayımlanan bir araştırmaya göre, bu orantısız ekonomik etkiler, dünya çapında eşitsizliklerin artmasına neden oluyor. Çalışmanın yürütücülerinden Dartmouth Koleji profesörü Justin Mankin, AFP’ye verdiği demeçte de buna dikkat çekti: “İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı ısının maliyeti, küresel ısınmadan en az sorumlu olan ülkeler ve bölgeler tarafından orantısız bir şekilde karşılandı, ve bu delice bir trajedi.”

Çalışma, aşırı sıcaklıkların küresel ekonomiye 1992 ile 2013 yılları arasında yaklaşık 16 trilyon dolara mal olduğunu hesapladı.

En zengin ülkeler, sıcak hava dalgalarıyla uğraşırken kişi başına düşen yıllık gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yaklaşık yüzde 1,5’ini kaybederken, daha fakir ülkeler kişi başına düşen yıllık GSYİH’lerinin yaklaşık yüzde 6,7’sini kaybetti.

Eşitsizliğin nedeni

Bu eşitsizliğin nedeni basit. Yoksul ülkeler genellikle sıcaklıkların daha fazla olduğu tropik bölgelere daha yakın. Bu bölgeler ısı dalgalanmaları sırasında daha fazla ısınıyor.

Çalışma, iklim değişikliğine karşı savunmasız ancak iklim değişikliğinden en az sorumlu olan ülkeler için tazminat sorununun kilit konulardan biri olması beklenen Mısır’daki 27’nci Birleşmiş Milletler iklim zirvesinin başlamasından sadece bir hafta önce yayımlandı.

NASA sıcaklık değişimleri haritası, Haziran 2022 ile 1951-1980 arası toplanan veriler kaşılaştırılıyor. Görsel: NASA

Isı dalgalarının maliyeti çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor; tarım üzerindeki etkiler, sağlık sistemleri üzerindeki baskılar, daha az üretken işgücü ve altyapıya verilen fiziksel hasarlar.

Çalışmada araştırmacılar, her yıl belirli bir bölge için aşırı kabul edilen beş günlük hava durumunu inceledi.

İklim değişikliğinin faturasına bütünsel bakmak gerekiyor

Konuyla ilgili önceki çalışmalar, belirli sektörlere yönelik ısı maliyetlerine odaklanmıştı, ancak bilim insanları iklim değişikliğinin faturasına bütünsel bakmanın önemli olduğunu söylüyor.

“Bu maliyetlerin ne olduğunu bilmek isterseniz, eylem maliyetini karşılaştırmak için bir referans çerçeveniz olur” diyen Mankin’e göre, en önemli tepki, küresel ısınmayı kaynağında yavaşlatmak için karbon emisyonlarını azaltmak.