Araştırma: Sabah kahve içmek ölüm riskini azaltıyor

ABD’de yapılan bir araştırmada sabah kahve içmenin, ölüm riskini azalttığı tespit edildi.

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Independent Türkçe‘nin aktardığına göre ABD’deki Tulane Üniversitesi’nden Prof. Lu Qi liderliğindeki ekip, kahveyi farklı saatlerde içmenin etkilerini araştırdı.

Bilim insanları 1999-2018 döneminde ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’ne katılan 40 bin 725 yetişkinin verisini inceledi. Uzmanlar katılımcıların son 10 yıllık sağlık kayıtları analiz edilerek risk değerlendirdi.

Bir hafta boyunca nasıl beslendiğinin kaydını tutan 1463 kişinin verisi de çalışmaya dahil edildi.

European Heart Journal isimli hakemli dergide bugün yayınlanan çalışmada, katılımcıların yaklaşık yüzde 36’sının öğleden önce, yüzde 16’sının gün boyu geriye kalan yüzde 48’ininse kahve tüketmediği görüldü.

Buna göre sabah kahve içenlerin, kalp-damar hastalıklarından ölme riskinin hiç içmeyenlere göre yüzde 31 daha düşük olduğu tespit edildi. Bu kişilerin herhangi bir sebepten ölme riski de yüzde 16 daha düşük çıktı.

Ancak gün içinde kahve içenlerle hiç içmeyenler arasında bu fark görülmedi.

Sabah kahvesi içenlerin çok kahve tüketenlere göre daha fazla fayda elde ettiği belirlendi.

Dr. Qi, “Bulgularımız, sadece kahve içip içmediğinizin ya da ne kadar içtiğinizin değil, günün hangi saatinde kahve içtiğinizin de önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Yeni çalışma, sabah kahvesinin ölüm riskini nasıl azalttığına yanıt vermiyor.

Günün ilerleyen saatlerinde kahve içmek biyolojik saat olan sirkadiyen ritmini veya uyku düzenini sağlayan melatonin hormonu seviyesini bozabilir.

Uyku ve kan basıncı üzerinde etki yaratan bu durum da kalp sağlığına zarar verebilir.

Kanda iltihaplanmaya neden olan bazı maddelerin genellikle sabahları yükseldiği ve bu saatlerde içilen kahvedeki iltihap önleyici bileşiklerin, bunu dengelediği öne sürülüyor.

Bilim insanları bu durumun kafeinsiz kahve için de geçerli olduğunu söylüyor.

Araştırmacıların bulgularını desteklemek için daha fazla gözleme ihtiyacı var.