Araştırma: Mars’a gidecek ilk astronotlar kadın olmalı

Bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda Mars’a gidecek ilk mürettebatın tamamen kadınlardan oluşmasının daha avantajlı olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson – AA (Arşiv)

NASA ve SpaceX, 2030’larda ilk astronotları Mars’a yollama amacıyla çalışmalarını sürdürürken, gidecek ilk ekibi seçmek için de bir araştırma yapıldı.

Independent‘ın derlemesine göre hakemli bilimsel dergi Nature’da yayımlanan araştırmada, Mars’a gidecek ilk mürettebatın tamamen kadınlardan oluşabileceği belirtildi.

Mürettebatın tamamen kadınlardan oluşmasının avantajlarını inceleyen Mekansal Fizyoloji Tıp Enstitüsü’nden Jonathan P. R. Scott’un liderliğindeki araştırma ekibi, uzun uzay görevlerinde erkek ve kadınların tahmini oksijen tüketimine, toplam enerji harcamasına, karbondioksit ve ısı üretimiyle su gereksinimlerine odaklandı.

Araştırmaya göre erkek astronotların vücut boyutlarının tek başına tüm bu ölçümleri büyük oranda artırabildiği anlaşıldı.

Buna göre erkeklerde toplam enerji tüketimi yüzde 30, oksijen tüketimi yüzde 60, karbondioksit üretimi yüzde 60 ve su ihtiyacı yüzde 17 artıyor.

Örneğin ABD’deki bir erkek ve kadının ortalama boyu göz önüne alınarak yapılan bir hesaplamada, kadınların beslenme gereksinimi ve oksijen tüketimi erkeklere göre yüzde 41 daha az olabiliyor.

Ayrıca Mars’ta kurulması planlanan yaşam alanı modüllerinin kadınlar söz konusu olduğunda daha küçük olması da mümkün. Buradan hareketle verilerin, tamamı kadınlardan oluşan ekiplerin ilk Mars görevinde avantajlı olabileceğini gösterdiği ifade ediliyor.

Daha önce de tartışılmıştı

Scott ve ekibinin kadınlardan oluşan mürettebata dikkat çektiği bu araştırma, türünün ilk örneği değil.

1950’lerde NASA’nın Özel Yaşam Bilimleri Komitesi’nin üst düzey yetkilileri de kadın astronotların avantajlarına dikkat çekerek bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

O dönemde kadınların vücutlarının daha hafif olduğu, daha az oksijen ve daha az kalori gerektirdiği, ağırlık ve kaynak tasarrufu sağladığı, kalp krizi geçirmeye erkeklerden daha az eğilimli oldukları vurgulanmıştı.

Ayrıca kadınların üreme sistemlerinin de radyasyondan daha izole olduğuna dikkat çekilmişti. Zira uzmanlara göre erkeklerin testislerinin dışarıda olması radyoaktif ortamlarda daha fazla risk barındırıyor.