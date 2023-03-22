Araştırma: İstanbulluların en büyük korkusu deprem

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından aylık olarak yapılan İstanbul Barometresi araştırmasının raporuna göre İstanbulluların yarıdan fazlası depremden kaygılı.

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Araştırmaya göre İstanbullular yüzde 76’yla şubatta evde en çok 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini konuştu.

İstanbul depremi de gündem

Katılımcıların yüzde 73,7’sine göre şubatta İstanbulluların gündemi olası İstanbul depremiydi.

Yüzde 29,8’lik kesim İstanbul yakınlarında 7 veya daha şiddetli bir deprem meydana geldiği takdirde yaşadığı konutun ya da binanın ağır hasar alacağını veya yıkılacağını düşünüyor.

Marmara Depremi’nin meydana geldiği 1999’dan önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten yüzde 45,9’lik kesim yaşadığı konut ya da binanın ağır hasar alacağını veya yıkılacağını düşünüyor. Yüzde 50,1’lik kesim oturduğu binanın riskli çıkma durumunda daha güvenli bir konuta taşınacağını belirtti.

Maddi yetersizlikler yüzünden konut değiştiremiyorlar

Buna karşılık katılımcıların yüzde 21,7’si maddi yetersizlikler sebebiyle, binası hasarlı çıksa dahi oturmaya devam etmek durumunda kalacağını kaydetti.

Katılımcılar sosyoekonomik statülerine göre incelendiğinde alt sosyoekonomik statüye sahip katılımcıların yüzde 25,8’i maddi yetersizlikler sebebiyle binasında kalmaya devam edeceğini belirtti. Sosyoekonomik seviye arttıkça binayı yeniletmek üzere apartman sakinleriyle görüşmek istediğini belirten katılımcıların oranında artış görüldü.

1999’dan önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 68,9’u oturduğunu binada güçlendirme veya kentsel dönüşüme gidilmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 65,7’lik kesim İstanbul’da binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinde merkezi yönetimin, yüzde 61,9’u büyükşehir belediyesinin görev alması gerektiğini kaydetti.

Resmi kurumlar tarafından güvence

Ankete göre İstanbul’da kentsel dönüşümün hızlanmasında en etkili yöntem resmi kurumlar tarafından güvence verilmesi.

1999’dan önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 54,1’i oturduğu konuta deprem risk tespiti yaptırmayı düşündüğü belirtti. Yüzde 33,4’lük kesim Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından diğer bina sakinleriyle deprem veya konutlarının durumuyla ilgili bir toplantı yaptığını kaydetti.

İki yılın en mutsuz ayı: Şubat

İstanbulluların son iki yıldaki geçirdiği en mutsuz ay, bu yılın şubatı. İstanbul Barometresi araştırması süresince ortalama 4,9 olan mutluluk skoru şubatta 2,7 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen şubat ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 3,7 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 58’i son günlerde kendini öfkeli hissettiğini belirtti.