Araştırma: Eşcinsel erkekler de gay lider istemiyor

Yeni bir araştırmaya göre eşcinsel erkekler şirketlerdeki üst düzey pozisyonlarda hemcinslerine oranla daha zor yer buluyor. İşin ilginç yanı eşcinsel erkekler de erkeksi tavırlı yöneticileri tercih ediyor.

Görsel: Sydney Üniversitesi

Sidney Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, ister gay olsun ister heteroseksüel, üst düzey pozisyonlarda erkeksi görünen hemcinslerini kadınsı görünenlere tercih ediyor.

Araştırmanın baş yazarı Ben Gerrard, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada bunun sebebini şöyle açıkladı: “Toplumda erkek eşcinselliği ve kadınlık arasında güçlü bir ilişki var ve birçok gay erkek, eşcinselliğin kötü olduğuna dair bir fikirle büyüyor.”

Araştırmada, yarısı eşcinsel yarısı heteroseksüel olan 256 Avustralyalı erkekten, Sydney’i turizm kampanyasında temsil edecek bir eşcinsel erkek seçmelerini istendi.

Aynı kısa senaryoyu iki farklı şekilde oynayan altı gay, beyaz, erkek oyuncunun videoları gösterildi: Birinde beden dilleri ve sesler daha kadınsı, diğerinde daha geleneksel ve erkeksiydi. Katılımcılara, “Sizce insanlar hangisini daha çok beğenir ve lider olarak düşünür” diye soruldu.

Sonuçta, eşcinsel erkekler de dahil olmak üzere katılımcıların, kadınsı tavırlı oyuncuyu değil, erkeksi olanı seçtiği görüldü.

Araştırma, aynı azınlık grubunun parçası olmalarına rağmen, gay erkeklerin kadınsı tavırlı gay erkeklerin yüksek statülü pozisyonlarda bulunmasıyla ilgili önyargılı olduklarını gösterdi.

Araştırmada, eşcinsellerin önündeki ‘cam tavan’ engeline de atıfta bulunuldu, işyerinde doldurulması gereken bir üst düzey pozisyon olduğunda kadınsı görünen ya da davranan eşcinsellerin şansının daha az olabileceği belirtildi.

Yine de en zoru kadın olmak!

Avustralya Çeşitlilik Konseyi CEO’su Lisa Annese ise ‘Eşcinsel erkeklerin davranışlar değiştirerek daha erkeksi davranabildiğini ancak kadınların daha erkeksi davranmaya kalktığında cezalandırıldığını’ söyledi ve ‘şefkat, işbirliği ve empati gibi geleneksel olarak daha kadınsı niteliklerin örgütsel liderlikte önemli olduğunu gösteren açık kanıtlar olduğunu’ ekledi.