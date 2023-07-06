Araştırma: Diş eksilmesi beynin küçülmesine neden oluyor

Bir dişinizin eksilmesi beyninizin bir ila bir buçuk yıl yaşlanmasıyla eşdeğer.

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AA’nın Science Daily’nin haberinden aktardığına göre Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden araştırmacılar, Alzhemier’ın ilerlemesiyle küçüldüğü bilinen beynin hipokampus kısmının, ağız sağlığıyla bağlantısını inceledi.

Bu kapsamda, bilişsel hastalık geçmişi buluhmayan 55 yaş ve üzeri 172 bireye, dört yıl aralıkla iki kez ağız muayenesi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve beyin taraması yapıldı.

Ağızdaki diş sayısının azalması ve diş eti hastalıklarının artmasıyla düşünce ve hafızayı kontrol eden hipokampus sol lobunun hızla küçüldüğü gözlendi.

“Araştırmamız, söz konusu ağız hastalıklarının beynin düşünme ve hafızayı kontrol eden kısmına etkisini ortaya koydu” diyen Satoşi Yamaguçi şunları kaydetti: “Bulgular, ciddi diş eti iltihabıyla çevrelenen dişi muhafaza etmenin beyin atrofisiyle (küçülmesi) bağlantısını gösteriyor. Diş eti hastalığını, düzenli muayenelerle kontrol altında tutmak şart. Şiddetli iltihaplarda ise dişi çekip protez kullanmak gerekebilir.”

Araştırmanın sonuçları, Neurology dergisinde yayınlandı.