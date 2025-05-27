Araştırma: D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir

D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir.

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ABD’li bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki ‘telomer’ adı verilen genetik yapıların uzunluğunu dört yıl boyunca takip etti.

‘The American Journal of Clinical Nutrition’ dergisinde yayınlanan çalışmanın başında, ikinci ve dördüncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verildi.

Araştırma sonucunda günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığı tespit edildi.

Uzmanlar D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama üç yıl geciktirebileceğini ortaya koydu. Fakat Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığı belirlendi.