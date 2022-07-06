Aşırı doz D vitamini hastanelik etti

Aşırı dozda D vitamini alması nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sekiz gün tedavi gördü.

Britanya’da yaşanan vaka tıp dergisi British Medical Journal’da yayınlandı.

Buna göre özel bir beslenme uzmanına göründükten sonra günde 20 farklı takviye almaya başlayan adamın önerilen dozun 80 katı D vitamini aldığı belirtildi.

Günlük önerilen D vitamini ortalama 600 IU (15 mg).

Söz konusu hastanın 50 bin IU D vitamini aldığı ifade edildi.

Bir ay sonra mide bulantısı, karın ağrısı, ishal, kusma, kramp, kulak çınlaması gibi şikayetler yaşamaya başlayan adam D vitamini kullanmayı bıraktı.

İki ay sonra hastaneye kaldırılan adamın böbreklerinin çalışmamaya başladığı belirtildi. Yapılan testlerde doktorlar hastanın kanında D hipervitaminozu adı verilen çok fazla D vitamini bulunması durumunun tespit edildiğini ifade etti.

Vakayı değerlendiren Britanya Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) doktoru Alamin Alkundi, dünyada D hipervitaminozu vakalarının arttığını belirterek uyardı: “Bu vaka çoğunlukla güvenli görülen takviyelerin aşı dozda tüketildiğinde zehirli olabilme potansiyelini vurguluyor” dedi.