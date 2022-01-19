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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Covid-19’u hafif atlatanlarda aylar süren hafıza ve dikkat sorunu

Oxford Üniversitesi araştırması Covid-19’u hafif atlatanların hastalıktan altı-dokuz ay sonra dahi dikkat ve hafıza sorunları yaşayabileceğini gösterdi.

Konsantrasyon eksikliği ve unutkanlık gibi kognitif sorunlar hastalığın atlatılmasından aylar sonra bile devam eden semptomların olduğu ‘uzun Covid’ olarak adlandırılan durumun özellikleri. Ancak araştırmada katılımcıların ‘uzun Covid’in diğer belirtilerini göstermemesine rağmen dikkat ve hafızalarında kötüleşme yaşabilecekleri görüldü.


Araştırma için geçmişte Covid-19 testi pozitif çıkan ancak diğer yaygın ‘uzun Covid’ belirtileri göstermeyen katılımcıların hafıza ve kognitif becerilerini ölçen bir testi tamamlaması istendi.

Araştırmacılar katılımcıların epizodik bellek olarak bilinen, belirli zaman ve mekanda yaşanan geçmiş kişisel deneyimleri hatırlamada hastalıktan altı ay sonra önemli ölçüde daha kötü olduğunu gördü.

Ayrıca hasta olmayan kişilere kıyasla dikkatlerini sürdürme becerilerinde dokuz ay kadar süreyle daha fazla azalma olduğu ortaya çıktı.

136 katılımcının olduğu çalışmada araştırmacılar epizodik bellek ve dikkat süresinin altı ila dokuz aydan sonra büyük ölçüde normale döndüğünü kaydetti.

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