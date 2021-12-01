Araştırma: Covid-19’u ağır geçirenlerin sonraki bir yılda ölüm riski iki kat fazla

Covid-19’u ağır atlatanların, hafif geçiren ya da hiç hastalanmayanlara kıyasla bir yıl içinde hayatını kaybetme ihtimalinin iki kat fazla olduğu ortaya çıktı.

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ABD’deki Florida Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre Covid-19’u ağır atlatmak uzun vadede sağlığa ciddi zararlar verebiliyor.

Ölüm riskinin 65 yaş altındakilerde daha fazla olduğu ve Covid-19’u ağır geçirenlerden bir yıl içinde hayatını kaybedenlerin yalnızca yüzde 20’sinin Covid komplikasyonları nedeniyle öldüğü belirtildi.

Araştırmanın baş yazarı Florida Üniversitesi’nden Prof. Arch Mainous daha önce Covid-19’u ağır geçirenlerin hastalığı takip eden altı ayda hastaneye kaldırılma risklerinin daha fazla olduğunu gösteren bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Takip eden 12 ayda ölüm riskini araştırmak için bu çalışmamızı genişlettik” dedi.

Frontiers in Medicine’da yayınlanan araştırma için Florida Üniversitesi’nde PCR testi yaptıran 13 bin 638 hastanın elektronik sağlık kayıtları izlendi. Bu kişilerin 178’i ağır semptomlar yaşarken, 246’ı hastalığı hafif ve orta şiddette geçirdi; kalanların ise test sonucu negatifti. Çalışmaya katılan hastaların hepsi iyileşti ve araştırmacılar tarafından izlendi.

Araştırma sonucunda Covid-19’u ağır geçirenlerin takip eden bir yıl içinde ölme ihtimalinin önemli ölçüde daha fazla olduğu, bu eğilimin özellikle 65 yaş altında dikkat çekici olduğu görüldü. Ölümlerin çoğunlukla hastanın iyileşmesinden uzun süre sonra geçekleştiğinden, hastaların ailelerinin ya da doktorlarının bunu Covid-19’la ilişkilendiremediği belirtildi.

Bu, hastaların sağlığında onları savunmasız bırakan genel bir düşüş yaşadığının göstergesi olarak değerlendirildi.

Prof. Mainous şöyle konuştu: “Artık Covid-19’un muhtemelen tanınmayan bir komplikasyonu olarak kabul edilebilecek bir şeyden ölme riskinin büyük olduğunu bildiğimiz için, ağır Covid-19 vakalarını azaltmak adında daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu noktada tavsiyemiz, ağır Covid-19 vakalarını önlemek için aşılama gibi önleyici tedbirlerin kullanılması.”