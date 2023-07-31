Araştırma: ChatGPT’nin zekası zamanla geriye gitti

Yapılan bir araştırma, ChatGPT’nin zamanla geriye gittiğini ortaya koydu. OpenAI şirketiyse bu iddiayı yalanlıyor.

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ChatGPT gibi büyük dil modelleri, milyonlarca insanın daha etkili şekilde bilgisayar kullanmasına yardımcı oluyor. Hazırladığı akademik makale için yararlanan lise öğrencilerinden tutun da kod yazarken veya yeni yazılım üretirken bu modelleri kullanan programcılara kadar birçok kişi yapay zekâdan faydalanıyor.

Ancak yapay zekâyla ilgili sadece olumlu boyutlar yok. Ciddi bir kesim de yapay zekâyı yaratıcı fikirleri çalmakla suçluyor ya da etik kaygılarını dile getiriyor.

Yapay zekânın insanlık için bir nimet mi yoksa illet mi olduğuna dair tartışma sürerken bazıları da ChatGPT’nin artık eskisi kadar iyi çalışmadığını savunuyor.

Bazı Twitter kullanıcıları söz konusu modellerin performansıyla ilgili tepkisini dile getirirken bunun, ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI şirketinin kasıtlı bir hamlesi olabileceği iddiasında da bulundu. Bu kullanıcılardan birinin iddiası, “Son birkaç gündür şunu fark ediyorum: ChatGPT bu aralar bana bayağı muğlak veya aptalca (anlamsız) yanıtlar veriyor. Bunun, insanların GPT Plus satın almaları için yapıldığını düşünüyorum” şeklindeydi.

Yapılan yeni bir çalışma da bu tip iddiaları destekliyor. ABD’deki Stanford ve UC Berkeley üniversitelerinden araştırmacılar, GPT-3.5 ve GPT-4 modellerinin hareket tarzlarını değiştirdiği ve ‘zamanla ciddi anlamda kötüleştiği’ sonucuna vardı.

DW Türkçe’nin haberine göre araştırmada, her iki modelin de mart ve haziran aylarındaki performansı dört basit görev bakımından karşılaştırıldı: Matematik problemi çözme becerisi, hassas soruları yanıtlama, kod oluşturma ve görsel akıl yürütme.

Araştırmacılar, ChatGPT-4’un performansında, özellikle de matematik problemlerini çözme becerisinde büyük düşüş tespit etti.

OpenAI ise ChatGPT’nin giderek ‘aptallaştığı’ yönündeki iddiaları yalanlıyor.