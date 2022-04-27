Araştırma: Bebeğin cinsiyetini öğrenmek yaşama şansını artırabilir

Britanya’da yapılan bir araştırma anne karnında erkeklerin kız çocuklarına göre daha ‘talepkar‘ olduğunu ve bebeğin cinsiyetini öğrenmenin yaşam şansını artırabileceğini gösterdi.

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Araştırmaya göre erkek bebek hamileliklerinde, komplikasyon yaşanma ihtimali daha yüksek çünkü rahimde daha hızlı büyüyorlar. Ayrıca erkek bebekler anne tarafından plasenta yoluyla sağlanandan daha fazla besin ve oksijene ihtiyaç duyabiliyor.

Bilim insanları fetüsün cinsiyetinin, annedeki obezite ya da stres gibi faktörlerle plasentanın nasıl başa çıktığını etkileyebileceğini keşfetti.

Cambridge Üniversitesi araştırmasının bulguları laboratuvar farelerinin gebeliklerinden elde edilen analizlere dayanıyor.

Yaklaşık 10 kadından biri fetüsün sınırlı büyümesi ya da hem anne hem çocuk için hayati tehlike oluşturabilen preeklampsi (yüksek tansiyon) gibi hamilelik rahatsızlıkları yaşar. Bunlar hem öngörmesi hem de tedavi etmesi zor durumlardır.

Araştırmaya göre bireysel tedavi planları ve kadınların bebeklerinin cinsiyetine göre yaşam tarzı değişiklikleri yapması çocuklarının sağlığına yarar sağlayabilir.

Biology of Reproduction dergisinde yayınlanan araştırma ekibinin lideri Dr. Amanda Sferruzzi-Perri ebeveynlerin çoğu zaman sürpriz olsun diye bebeklerin cinsiyetini öğrenmek istemediklerine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Ancak cinsiyeti bilmek bir gebeliğin daha riskli olup olmayacağını tespit etmeye yardımcı olabilir. Erkek bebeğe hamile olan kadınlarda bazı gebelik rahatsızlıkları daha yaygın. Nedenini tam olarak bilmiyoruz ama erkek bebeklerin rahimde daha hızlı büyümesiyle ilgili olabilir. Bu nedenle plasenta yoluyla ihtiyacı olan her şeyi alamayabilir. Hamilelikte strese ya da kötü koşullara karşı olan direnci daha düşük olabilir.”