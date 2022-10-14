Araştırma: Avrupa’da doğum oranları Covid-19 karantinaları nedeniyle düştü

İsviçre’de yapılan bir araştırma, Avrupa’da Ocak 2021’de doğum oranlarının önceki yıllara kıyasla doğum yüzde 14 düştüğünü ve bunun Covid-19 karantinalarından kaynaklandığını ortaya koydu.

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İsviçre’deki Lozan Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Leo Pomar ve ekibinin araştırmasının sonuçları Human Reproduction dergisinde yayımlandı. Uzun süreli karantinaların doğum oranlarının düşmesine yol açtığı belirtildi.

Araştırmaya göre Litvanya yüzde 28, Romanya yüzde 23’le doğum oranlarında en fazla düşüş yaşanan ülkeler. Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan İsveç’te doğum oranlarında değişim olmadı.

İngiltere ve Galler, Ocak 2021’de Ocak 2018 ve 2019’a kıyasla yüzde 13’lük düşüş yaşarken, İskoçya’da doğan bebeklerin sayısı yüzde 14 düştü. Doğum oranları Fransa’da yüzde 14, İspanya’da da yüzde 23 oranında azaldı.

Araştırmacılar, bu bulguların ‘özellikle yaşlanan nüfusların olduğu Batı Avrupa’nın demografisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açabileceğini’ ifade etti.

Sosyal mesafe önlemleri, virüsle ilgili korkular ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik krizin ‘çiftlerin çocuk sahibi olma fikrini erteleme kararlarında dolaylı olarak rol oynayan faktörler’ olabileceği bildirildi.