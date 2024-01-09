Araştırma: Aileler küçülüyor, akrabaların sayısı azalıyor

Araştırmaya göre dünya genelinde aileler küçülürken hayattaki akrabaların sayısı da azalıyor.

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Alman Max Planck Demografik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırma dünya genelinde insanların akraba sayısının azaldığına dikkat çekti.

DW Türkçe’nin araştırma sonuçlarından aktardığına göre bir insanın akrabalarının sayısı gelecekte muhtemelen yüzde 35 daha az olacak.

Araştırmada 1950’de 65 yaşında bir kadının hayatta olan akraba sayısının ortalama 41 olduğu belirtilirken 2095’te aynı yaşta bir kadının akraba sayısının sadece 25 olacağı ifade edildi.

Araştırmayı yürüten Diego Alburez-Gutierrez, “Dünyanın bütün bölgelerinde ailelerin toplam sayısının sürekli olarak azalacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Alburez-Gutierrez, akraba sayıları açısından en büyük gerilemeyi Güney Amerika ve Karayip bölgelerinde beklediklerini söyledi.

Alburez-Gutierrez, günümüzde de ailelerin görece küçük olduğu Kuzey Amerika ve Avrupa’daysa değişimin daha az olmasını beklediklerini söyledi.

Akrabalar daha yaşlı olacak

Aile üyelerinin sayıları azalırken aynı zamanda akrabaların daha yaşlı olacağına dikkat çeken Alburez-Gutierrez, büyükanne ve büyükbabaların çocukların bakımına destek olabileceğini, ancak bir yandan da kendilerinin bakıma muhtaç duruma gelebileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle de araştırmada insanlara sosyal açıdan destek olabilecek sistemlere yatırım yapılmasının şart olduğu vurgulandı.