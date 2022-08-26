Araştırma: 2100’e kadar dünyanın çoğu bölgesi ‘aşırı sıcaklık’la karşı karşıya kalacak

Yeni bir araştırmaya göre dünyanın birçok bölgesi 2100’e kadar ‘aşırı sıcaklık’la mücadele etmek zorunda kalacak.

Bilim dergisi Nature’ın yayımladığı Communications Earth and Environment’taki makalede Hindistan alt kıtası, Arap Yarımadası’nın büyük bölümleri ve Sahra altı Afrika dahil olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde 2100’e kadar yılın çoğu gününde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıkların olacağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın dört bir yanındaki orta enlem bölgelerinde en iyi senaryoda bile her yıl yoğun sıcaklık olacağı bildirilen makalede şu ifadelere yer verildi: “Aşırı ısı, kronik hastalıklara yol açmanın yanı sıra düzenli olarak açık havada çalışma süresinin düşmesine neden olur. Sera gazı salımı azaltılmazsa dünyanın yaşanılabilirliğini tehdit etme potansiyeline sahiptir.”

Makalede, aşırı sıcakların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına karşı en savunmasız olanların yaşlılar, yoksullar ve açık havada çalışanlar olduğuna dikkat çekildi.