Aradığınız İçişleri’ne ulaşılamıyor: AKP’nin bile önergesi yanıtsız, HDP hiç kale alınmadı

İçişleri Bakanlığı, 2018’den günümüze kendisine yöneltilen 5 bin 714 soru önergesinin sadece 167’sine gerekli süre içinde yanıt verdi. 2 bin 813 önergeyse hiç kale alınmadı.

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TBMM İç Tüzüğü’nün 99’uncu maddesine göre soru önergelerinin ilgili makam tarafından 15 gün içinde yanıtlanması gerekli.

Bu süreçte CHP’nin 2 bin 716 soru önergesinin 716’sına yanıt yok.

AKP dört yılda sadece iki soru önergesi verirken, bunlardan birisi yanıtsız kaldı.

İYİ Parti’ninse 344 soru önergesinden 64’ü yanıt alamadı.

Rakamlara bakıldığında MHP, oransal olarak İçişleri’ne en fazla ulaşmayı başarmış parti. MHP’nin dört yılda sunduğu 84 soru önergesinin sadece 14’ü yanıtsız kaldı.

İçişleri’nin en az cevap verdiği partiyse HDP.

HDP’nin 2 bin 61 önergesinin sadece 195’ine yanıt gelirken, bin 866’sı cevapsız.