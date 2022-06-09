Aracın motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu iki saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

Gaziosmanpaşa Seyyid Battal Gazi İlkokulu Müdürü Hacı İsrafil Taş, okula gitmek üzere bindiği aracın motor kısmından gelen sesi duyunca kediyi fark etti. Yavruyu sıkıştığı yerden çıkaramayınca, bir süre sonra kendiliğinden çıkar düşüncesiyle başka bir araçla okula gitti.

Döndüğünde kedinin hala araçta olduğunu gören Taş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekiplerin iki saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttığı yavruyu Taş sahiplendi.