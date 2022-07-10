Aracı içindeki ‘çocuklarla’ çaldı

ABD’nin New Mexico eyaletinde yaşayan bir kişi, ‘içinde iki çocuk bulunan’ aracı çaldı.

Fotoğraf: New York Post

Hobbs kentinde yaşayan bir kadın, içinde altı yaşındaki kızı ve 11 aylık oğlu bulunan, Hyundai Santa Fe aracını kısa süreli bir mağazanın önüne park etti. Döndüğünde tanımadığı bir kadının araca binip oradan uzaklaştığını gördü. Peşlerinden koşup durdurmaya çalıştı anacak başarılı olamadı.

Durum polise bildirildi. Polisin yerine tespit edip peşine düştüğü araç bir süre sonra terk edilmiş halde yolda bulundu.

Adı ‘Regina Castillo’ olarak açıklanan kadın yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucunda bir kamyonetin arkasında saklanmaya çalışırken yakalandı.

11 aylık bebek araçtaydı, altı yaşındaki kız çocuğunuysa aracı terk etmeden kısa süre önce indirmişti.

Çocuklar annelerine teslim edilirken cezaevine gönderilen Castillo hakkında üç tutuklama emri bulunduğu ortaya çıktı.