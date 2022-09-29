Ara Güler’in Aphrodisias sergisi Ankara’da

Ara Güler Müzesi’nin ‘Aphrodisias’ sergisi Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde yarın başlıyor.

Fotoğraf: Ara Güler

Müzenin Ankara’daki ilk sergisi olacak Aphrodisias, Ara Güler’in Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş Aydın’ın Geyre Köyü ve civarında farklı zamanlarda çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Volkswagen ana sponsorluğunda 30 Eylül’de başlayacak sergi, 28 Şubat 2023’e kadar Pazartesi günleri hariç saat 10.00 – 18.00 arasında ziyarete açık. Sergi kapsamında söyleşi ve atölyeler de yapılacak.

Fotoğraf: Ara Güler

Ara Güler’in 1958 yılında Geyre Köyü’ne tesadüfen gitmesinin ardından, 90’lı yılların başına kadar her fırsatta gittiği bölgede çektiği fotoğraflardan oluşan sergide başka ilginç ayrıntılar da var: Ara Güler’in Aphrodisias’la ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, Aphrodisias Çığlığı adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi bunlardan bazıları.

Ara Güler Aphrodisias’ta

Tarihi geç neolitik döneme kadar uzanan Aphrodisias, adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’den alıyor. M.Ö. 2’nci yüzyılda Roma egemenliğinin güçlenmesiyle, kent kutsal yöre olarak önem kazanmış ve Aphrodisias ismini almış.