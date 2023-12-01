Apple'ın 'gözlüklü' emojiyi değiştirmesi için imza kampanyası başlattı

10 yaşındaki Teddy, Apple’ın gözlüklü emojisinin kendilerini ‘dişlek ve inek gibi gösterdiği için’ imza kampanyası başlattı. Teddy bu emojinin değiştirilmesini istiyor.

Fotoğraf: BBC

Britanya’nın Oxfordshire şehrinde yaşayan Teddy, belirgin ön dişleriyle bu emojinin gözlük takan insanlar hakkında yanlış izlenim verdiğine inanıyor.

Teddy, ‘saldırgan ve aşağılayıcı’ bulduğu bu emojiye alternatif hazırladı ve artık bu emojinin kullanılmasını istiyor.

BBC‘ye konuşan Teddy, bu emoji yüzünden gözlük takan insanların ‘inek ve dişlek’ olduğunun düşünüldüğünü belirterek şunları kaydetti: “Bunun değişmesini istiyoruz. Apple, gözlüklü insanlar için her şeyi korkunç hâle getiriyor. Bu durum beni çok üzüyor, bunu ben agresif buluyorsam dünya çapında binlerce insan da agresif buluyordur.”

Teddy, alternatif emojisinde gözlük çerçevelerini incelterek ağız kısmına bir gülümseme koymuş: “İnce camları ve ince çerçeveleri var, korkunç tavşan dişleri yerine de küçük bir gülen yüzü var. Gözlük takmayı seviyorum çünkü çok daha iyi görmemi sağlıyorlar, ayrıca güzel ve şık görünüyorlar.”

Teddy, kuzeniyle mesajlaştığı sırada emojinin ‘rahatsız edici’ olduğunu fark etmesinin ardından endişelerini öğretmeni Lisa’yla paylaştı ve ardından imza kampanyası süreci başlatıldı. Lisa, öğrencisinin zekasını ve inandığı şeyler için savaşmasını sevdiğini söyledi.