Apple: ‘Siri’ verileri hiçbir zaman satılmadı

ABD’li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi ‘Siri’nin, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından bu verilerin hiçbir zaman satılmadığını savundu.

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Dava, ‘Siri’nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

Apple suçlamaları reddetmekle beraber anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Buna göre cihazında bu özellik olanlar şirketten 20 dolara (706 lira) kadar ödeme alacak.

Apple, konuyla ilgili açıklamasında şirketin kullanıcı verilerini korumakta kararlı olduğunu belirtti.

Açıklamada “Apple, Siri verilerini hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanmadı, reklam için kullanıma sunmadı ve hiçbir amaçla kimseye satmadı” denildi.

‘Siri’nin işlemleri doğrudan kullanıcının cihazında yapmak üzere tasarlandığı ve bilgilerin Apple sunucularına aktarılmadığı söylendi.

Şirketin ayrıca, uygulamayı daha da gizli hale getirecek teknolojiler üzerine de çalıştığı bildirdi.

‘Siri’ ilk olarak 2011’de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı.

Apple’ın her kullanıcıya 20 dolar ödeyeceği anlaşmaysa 17 Eylül 2014 ila 31 Aralık 2024’te Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi ABD’deki kullanıcıları kapsayacak.