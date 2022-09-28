Apple, Rus Facebook’u VK’yı uygulama marketinden çıkardı

Apple, Facebook’un Rusya’daki rakibi sayılan VK’yı, Britanya’nın yaptırımlarıyla çeliştiği gerekçesiyle App Store’dan küresel olarak kaldırdığını açıkladı.

Fotoğraf: Stroganova (Pixabay)

The Guardian’ın haberine göre, açıklamada ‘bu uygulamaların, Birleşik Krallık hükümetinin yaptırım uyguladığı şirketlerle bağlantılı olduğunu’ söyleyen Apple, uygulamaların App Store’dan kaldırıldığını ve artık kullanıcıların bu uygulamalara ulaşamayacağını belirtti.

Rus sosyal ağ şirketi, web sitesinde yaptığı açıklamada uygulamanın yayından kaldırılmadan önce yüklü olduğu akıllı telefonlarda çalışmaya devam edeceğini ancak bunun sonucunda kullanıcıların ‘bildirimler ve ödemelerle ilgili zorluklar yaşayabileceğini’ söyledi.

Geçtiğimiz aylarda, uygulamanın uzun süre güncel kalmasını sağlayacak düzenlemelerin yapıldığını belirten şirket yetkilileri “uzmanlarımız, kullanıcı deneyimini sürdürmek ve geliştirmeye devam etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor” dedi.

Rusya Dijitalleşme Bakanlığı, ‘söz konusu uygulamanın sağladığı hizmetlerin sosyal öneminin ve kullanım ölçeğinin altını çizerek’ Apple’la görüştüğünü ve gelecek yanıttan sonra ne yapacağına karar vereceğini belirtti.