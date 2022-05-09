Apple ‘ofise çağırdı’, üst düzey yönetici istifa etti

Apple’ın pandemi sonrası ofise dönüş politikası çalışanların tepkisiyle karşılaşıyor. Son olarak üst düzey bir yönetici bu politika nedeniyle istifa etti.

Apple’ın Kaliforniya Cupertino’daki merkez ofisi

Makine Öğrenme Departmanı Direktörü Ian Goodfellow’un istifasını, Twitter’da şirket içinden haberler veren @9to5Mac hesabı duyurdu. Goodfellow istifa notunda ‘Daha esnek çalışma koşullarını ekibimin başarısı için şart görüyorum’ diye yazdı.

Apple’ın Google’dan 2019’da transfer ettiği 37 yaşındaki Ian Goodfellow, Türkçe’ye ‘Çekişmeli Üretici Ağlar’ olarak çevrilen ‘Generative Adversarial Networks’ (GAN) modelinin ‘babası’ olarak biliniyor. Gerçekte olmayan sesler, yüzler, görüntüler, yazılar vs. bu ‘yapay sinir ağları modeli’ kullanılarak yapılıyor.

Apple 23 Mayıs’tan itibaren çalışanların, pazartesi, salı ve perşembe olmak üzere haftanın üç günü ofiste bulunmalarını istiyor.