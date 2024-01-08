Apple, iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat ödemeye başladı

Apple, bazı iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla ABD’de uzun süredir devam eden bir toplu dava kapsamında tazminat ödemeye başladı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre davacılar 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar. Bu da talep başına yaklaşık 92 dolara denk geliyor.

Apple, 2020’de davayı karara bağlamayı kabul etmiş ve o tarihte herhangi bir kabahati reddettiğini ancak davanın devam etmesinin maliyetinden endişe duyduğunu belirtmişti.

Britanya’da da benzer bir dava sürüyor ve yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor.

ABD’deki dava, Apple’ın bazı iPhone’ları eskidikçe kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul ederek telefon sahipleri arasında uzun süredir var olan bir şüpheyi doğruladığı Aralık 2017’ye uzanıyor.

Apple o sırada bataryalar eskidikçe performansın düştüğünü ve bu nedenle ‘yavaşlatmanın’ telefonların ömrünü uzattığını savunmuştu.

Ancak şirket müşterilerine haber vermeden belirli iPhone’ların performansını düşürmekle suçlandı ve Apple sorunu çözmek için indirimli fiyata pil değişimi teklif etti. Bu da ABD’deki yasal işleme yol açtı.

Anlaşma yapıldığında her davacının 25 dolar kadar alabileceği tahmin ediliyordu, ancak şimdi belirtilen ödeme miktarı bunun neredeyse dört katı.

Britanya’da Apple’ın geçen kasım ayında benzer bir toplu davayı engelleme girişimi başarısız olmuştu.