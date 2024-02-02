Apple, beklentileri aştı: Gelirde rekor

Apple geliri 2023’te beklentileri aşarak rekor kırdı.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Apple, 2023 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Shifdelete’nin aktardığına göre Apple, mali çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 119,6 milyar dolar gelir elde etti.

Ayrıca geçen yıla göre yüzde 13 artış kaydederek 33,9 milyar dolar net kar bildirdi.

iPhone 15 lansmanı çeyreğin ortasında yapılmış olmasına rağmen, iPhone gelirleri 69,7 milyar dolara çıktı. Bu da Apple’ın en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiği anlamına geliyor.

Apple’ın hizmetler kategorisiyse 23,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek gelirine ulaştı.

Öte yandan Mac satışları 7,8 milyar dolarla güçlü kalmaya devam etti. iPad satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 düşüş gördü ve 7 milyar dolara geriledi.