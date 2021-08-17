Antik Roma kenti Pompeii’de ‘çok iyi korunmuş’ insan iskeleti bulundu

İtalya’daki antik Roma kenti Pompeii’deki kazılarda ‘çok iyi korunmuş’ bir insan iskeleti bulundu.

Fotoğraflar: Cesare Abbate

Arkeologlar, antik kent merkezinin doğusunda Porta Sarno nekropolünde bir mezarda beyaz saç tutamı ve kulağın bir kısmının muhafaza olduğu kafatası ile insan iskeleti keşfettiklerini açıkladı.

Antik dönemde birçok yetişkinin öldükten sonra yakılması nedeniyle keşfin ‘sıra dışı’ olduğu ifade edildi.

Beyaz saç tutamları.

Mezardaki yazılardan birinde, Marcus Venerius Secundino’nun Pompeii’de Yunanca performansların organize edilmesine yardımcı olduğu anlaşılırken, bunun o dönemde Latince’nin yanında Yunancanın kullanıldığına dair belge niteliği taşıdığı aktarıldı.

AA’nın aktardığına göre Pompeii Arkeoloji Parkı müdürü Gabriel Zuchtriegel, “Yunanca performansların düzenlenmesi, antik Pompeii’yi karakterize eden canlı ve açık kültürel iklimin kanıtıdır” dedi.

M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu küller altında kalan Napoli yakınlarındaki antik Pompeii kenti, turistlerin İtalya’da akın ettiği yerlerin başında geliyor.