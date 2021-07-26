Antep sumağına coğrafi işaret belgesi

Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinden Antep sumağına, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Fotoğraf: Gaziantep Güneş

AA’nın Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) yazılı açıklamasından aktardığına göre GTB Başkanı Mehmet Akıncı gastronomi kentinin geleneksel lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Sumağın kent mutfağında özel bir yeri olduğunu ifade eden Akıncı şunları kaydetti: “Sumak, genellikle yemek ve salatalarda baharat olarak kullanılıyor. Gaziantep’te kendiliğinden yetişen sakız ağacıgiller ailesinden elde edilen bitki meyvelerinin kurutulup öğütlemesiyle meydana gelen bir baharat. Gazi şehrimiz bu topraklarda yaşamış birçok kadim medeniyetin ortak kültür mirasına ev sahipliği yapıyor. Özellikle mutfak kültürü açısından dünyada kendi mutfağının ismi anılan nadir şehirlerden birisiyiz. Bu bağlamda mutfak kültürümüzü ve onu var eden tüm lezzetlerini şehrimiz ve ülkemiz adına evrensel bir değer olarak görmekteyiz. Bu nedenle yaptığımız tüm tescil çalışmalarını her şeyden önce şehrimiz adına hayata kazandırdığımız sosyal bir sorumluluk olarak kabul etmekteyiz.”

Akıncı, Gaziantep’in coğrafi işaretle taçlandırılan toplam 63 ürününün 16’sının GTB tarafından tescil ettirildiği bilgisini de paylaştı.