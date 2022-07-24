Antalya’da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınını kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Fotoğraflar: AA

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İAntalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan üç helikopter, dört uçakla, karadan sekiz arazöz, 2 su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı ve altı itfaiye ekibiyle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.