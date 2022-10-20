Antalya’da şamandıra halatına takılan deniz kaplumbağasını İstanbul’dan giden ekip kurtardı

Antalya’nın Kaş ilçesinde şamandıra halatına takılan caretta caretta, İstanbul Akvaryum dalgıçları tarafından kurtarıldı.

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Kaş’ta denizde yüzen bir caretta carettanın boynuna ve ön uzuvlarına şamandıra halatı dolandığını görenler İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne durumu bildirdi.

Bölgeye giden İstanbul Akvaryum dalgıçları, Life Aquatic Serbest Dalış Okulu işbirliğiyle iki gün süren dalışlar sonucu yerini tespit etti ve karaya çıkarılan deniz kaplumbağası, boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halattan kurtarıldı. Veteriner ekibin kontrolleri sonrası denize bırakıldı.

Ölebilirdi

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu şu bilgileri paylaştı: ”Ekibimden aldığım teknik bilgiye göre, müdahale edilmediği takdirde özellikle boyun kısmına dolanan halatın oldukça sıkı ve kısa bir zaman sonra carettanın hayatını kaybetme riskinin yüksek olduğuna hasıl oldum. Denizlere atılan poşetler, maskeler, sigara paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ve halat gibi materyallerin hepsi deniz canlılarını çok olumsuz etkiliyor. Denizlerimize ve barındırdıkları ekosistemlere olan ilgimizin yeterli derecede gelişmesi, çevre ve türlerin korunması adına oldukça önemli. Özellikle plastik atıkların denizde yaşayan canlılar için yarattığı tehlikenin farkında olmalı ve bu konuda bilinçli davranmak zorundayız.”

İstanbul Akvaryum Küratörü Dr. Uğur Çağlar da “İlk gün bölgede dört saat süren bir dalış gerçekleştirdik ancak bulamadık. Sonraki gün yaklaşık 5 metreye yapılan dalış sonucunda carettayı tespit ederek kıyıya çıkarttık” ifadelerini kullandı.