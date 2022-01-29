Antalya’da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

Antalya’da parkta çukur kazan çiftin evinde yapılan aramada erkek cesedi bulundu.

AA’nın aktardığına göre Manavgat ilçesi Side Mahallesi’ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye gitti. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ve birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G.’nin hareketlerinden şüphelenen ekipler yaşadıkları eve giderek inceleme yaptı.

Evde cinsel organı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Kadir D.’ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Elvan K. ile Nadia A.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ifadesinde, Kadir D.’nin akşam eve geldiği, birlikte yemek yedikleri ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakladıkları belirtildi.