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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da evde uyuşturucu üreten kişi tutuklandı; eşi adli kontrolle serbest

Antalya’nın Serik ilçesinde evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı, karısı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hint keneviri. Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Y.D. ve C.D.’nin Kökez Mahallesi’ndeki evlerinde Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretimi yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.


Evde yapılan aramada 55 kök Hint keneviri, 16 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.

Y.D. ve C.D.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi C.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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