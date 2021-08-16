Antalya’da bir kişi, kız arkadaşına ‘sürpriz’ yaparken tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Antalya’da bir kişi, kız arkadaşının ismini yola yazarak ‘sürpriz’ yaptığı sırada tartıştığı komşusunu silahla yaraladı.
Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ne gelen C.Ö. (26), yola kız arkadaşının ismini yazarak üzerine oyuncak ayı, çiçek, çikolata ve kutu içerisinde yüzük bıraktı.
AA’nın aktardığına göre apartmandaki arkadaşına seslenen C.Ö.’yle aynı apartmanda oturan Veysi K. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö, aşağıya inen Veysi K’yi ayağından silahla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Veysi K, tedavi altına alındı.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.