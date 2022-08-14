Antalya’da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Dağbeli Mahallesi’nde annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A., burada boşanma aşamasında olduğu eşi Serkan A.’yla karşılaştı.

Konuşmak için düğün alanından uzaklaşan çiftin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan A. tabancayla Şenay A.’ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şenay A.’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olaydan yerinden kaçan Serkan A.’nın yakalanması için çalışma başaltıldı.