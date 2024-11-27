Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Fotoğraflar: AA

Güzeloba Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 55 yaşındaki A.P. ile 39 yaşındaki H.A. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.P, çocuklar okuldayken H.A’yı evde silahla vurdu.

Silah sesini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli A.P. olaydan sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

Antalya’da bir kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliklerinden üç çocuğunun olduğu, ayrıca önceki evliliğinden de üç çocuğunun bulunduğu öğrenildi.