Antalya’da beş yavru köpek ölü bulundu; inceleme başlatıldı

Antalya’da beş yavru köpek, bir sitenin önündeki otoparkta ölü bulundu. Köpeklerin önce zehirlendikleri, ardından yakıldıklarını söyleyen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, 1523 Sokak üzerindeki sitenin önündeki otoparkta meydana geldi. Araçların altında ve yanında 1,5 aylık yavru köpeklerin öldüğünü gören hayvanseverler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

İhbar sonrası bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonrasında yavru köpeklerin cansız bedenleri bölgeden alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanların kesin ölümünün inceleme sonrası belirleneceği kaydedildi.

DHA’ya konuşan bölgede hayvanların ihtiyacını karşılayan Duygu Nebioğlu, şunları kaydetti: “Birkaçının dövülerek, birkaçının da yakılarak öldürüldüğünü düşünüyoruz. Belli bir yerde yaşamıyorlar. Bu mahallede sürekli katliam, zehirleme vakaları yaşıyoruz. Mahallede çok köpek var. Beş yavrumuzu ölü bulduk. 1,5 ay önce anneleri bu yavruları doğurmuştu. Biz çok üzgünüz, bu mahallede bunları kimin yaptığının bulunmasını istiyoruz.”