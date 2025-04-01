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Yaramazlara biraz batar!

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin saat 16:52’de 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.


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