Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin saat 16:52’de 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin saat 16:52’de 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde emniyet kemeri takmadan seyahat eden 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı.
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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