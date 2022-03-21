Antalya ve Aksaray’da iki ve yedi aylık bebekler yataklarında ölü bulundu

Antalya’da iki aylık, Aksaray’da yedi aylık bebek yataklarında ölü bulundu. İki bebeğin ölümüyle iligili soruşturma başlatıldı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde, Suriyeli ailenin iki aylık kız bebeğinin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA’nın haberine göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli aile, iki aylık kız bebekleri Cana Hasan’ın yatağında hareketsiz olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Aksaray’ın Eskil ilçesindeyse yedi aylık bebek yatağında ölü bulundu.
Tosun yaylasında yaşayan Muhammet Mustafa’yla eşi Keziban İriş, bebekleri Umut Selam İriş’in yatağında hareketsiz olduğunu fark edince yardım istedi. Hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.
Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.