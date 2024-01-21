Antalya Valiliği’nden ‘şüpheli ölüm’ açıklaması

Antalya Valiliği, sahile vuran cansız bedenlerden beşinin Lübnan’dan yola çıkan ve kaybolan teknedeki mülteciler olabileceğini söyledi.

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Antalya’nın birçok noktasındaki sahillerde beş gün içinde altı cansız beden bulundu.

Konuya ilişkin Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, kıyıya vuran altı cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu, diğer beş cansız bedenin de ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Valilik, Lübnan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin 11 Aralık 2023 tarihinde 90 göçmeni taşıyan teknenin kaybolduğu bildirimi yaptığını belirtti. Açıklamada bu teknede olan göçmenlerin cansız bedenlerin akıntıyla sürüklendiği tahmininde bulunuldu:

“2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”